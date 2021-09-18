馬祖跳島自行車慢遊活動今正式起跑。（馬管處提供）

「2021馬祖好卡蹓-跳島自行車慢遊活動」 今（18）日在馬祖南竿遊客中心廣場正式啟動，連江縣長劉增應、連江縣議長張永江、議員林惠萍、陳玉發及馬祖國家風景區管理處長方正光等人，一同為活動鳴笛拉開序幕。

劉增應表示，馬祖擁有豐富的自然人文觀光資源，適合騎單車深度探訪，感受戰地及閩東傳統文化，不僅可享受運動樂趣，更可以飽覽沿途風光，以慢活的速度騎遇馬祖之美。

方正光表示，馬祖的地形多元且充滿挑戰性，推廣自行車騎乘將豐富馬祖的旅遊型態，發展四鄉五島跳島式騎旅，擴展出更有感的「深度體驗型觀光」，發掘馬祖單車觀光的市場潛力。

活動依不同程度分為兩條單車體驗路線，挑戰組專業車友騎乘南竿遊客中心至媽祖巨神像來回，休閒組路線至55據點折返，沿途經過鐵堡、勝天公園等景點，暢覽戰地與自然好風光。

活動持續至11月30日，參加者有金牌勇士獎、銀牌勇士獎、銅牌勇士獎的四鄉五島10處指定景點打卡任務，活動期間完成指定的任務即可獲得豐富好禮獎項。

此外，馬管處將於10月推出2021馬祖卡蹓假期產業結盟觀光推廣方案，發放888份500元面額的「消費券紅包」給非馬祖籍遊客，以及5000張優惠商家酷卡集章抽獎，鼓勵遊客到馬祖旅遊。相關資訊可查詢馬管處官網及臉書《馬祖愛趴GO》粉絲團。