玉山國家公園觀高停機坪，日前被2男2女組成的登山隊擅自搭帳棚，影響直升機執行緊急救難任務，玉管處與保7總隊第6大隊進行追查並開單告發裁罰每人3000元，依法將4人列入黑名單，1年內禁止入園。

據了解，4人組成的登山隊以3天2夜攀登八通關山，可說是輕鬆寫意的行程，但4人卻在觀高停機坪搭帳棚，剛好直升機要執行山域救難任務，飛行員擔心帳棚被強風吹起造危險，只好低飛讓搜救人員跳下直升機，安全有疑慮也引發軒然大波。

觀高停機坪被擅自搭帳棚，引發軒然大波。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉管處配合保7總隊第6大警察隊，密集追查訪談，已確認兩營帳為1隊4人，2男2女，違規紮營在觀高停機坪，24日開具告發單，函送當事人開罰，每人處以3000元罰鍰，並依《國家公園法》生態保護區入園申請許可執行要點規定，列入黑名單，不准違規隊伍人員1年內再次入園申請的處罰。

玉管處表示，民眾到國家公園登山活動，請確實遵守入山入園相關規範，並且落實登山自律，維護登山安全。