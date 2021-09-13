中租-KY(5871)今年以來營運動能暢旺，2021年8月合併營收「雙升」創61.54億元新高。展望後市，公司對全年營運成長目標不變，預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％，將持續關注疫情較嚴重的東協狀況。

中租股價自2月以來一路震盪向上，今（13）日開高後穩揚逾2％，最高上漲3.19％至275元，再創上市新高價。三大法人上周合計買超419張，主要由投信買超達1148張拉抬，外資則賣超752張、自營商賣超57張。

中租2021年8月自結合併營收創61.54億元新高，月增1.94％、年增達20.9％。累計前8月合併營收466.5億元、年增達21.63％，續創同期新高。而前7月歸屬母公司稅後淨利123.34億元、年增達31.94％，每股盈餘（EPS）8.38元，亦續創同期新高。

中租上半年應收帳款淨額5087.13億元，較去年底成長6％、年增19％，三大市場成長均符合預期。資產品質維持穩定，延滯率自2.4％降至2.3％，其中台灣自2.5％降至2.3％、中國大陸自1.9％降至1.8％的歷年最佳記錄、東協亦自3.6％降至3.3％。

展望下半年，中租指出，目前中國大陸疫情控制還不錯，對營運影響輕微，台灣疫情控制亦不錯，疫情在兩大重要營運區域不至於造成重大影響。而東協目前疫情確實較嚴峻，但各國狀況不一，有些地方不錯、有些維持甚至調升既定目標。

整體而言，中租對今年營運成長目標不變，預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％，東協地區將持續觀察疫情影響。而成長迅速的台灣太陽能業務，除進入大型案廠外，並規畫陸續進入儲能及售電業務。

美系外資出具報告，認為中租在中國大陸業績達成率良好，呆帳提列費用減少、成本控制得宜及財政返還收益增加，回收與打呆亦優於預期，使上半年獲利成長優於營收，在中國大陸處於較有利位置。

美系外資認為，在目前疫情未緩和情況下，風險控管尤其顯得重要，中租具備良好的管理紀律，看好下半年業績成長動能，尤其是台灣及中國大陸2大區域，維持「加碼」評等、目標價自205元調升至275元。