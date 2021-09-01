因應未來降低碳排放量指標，軟板廠台郡(6269)開發Metalink技術，將減少生產過程中50%碳排放量，並可提升30%的生產效率；傳統旺季來臨，且新手機LCP及TWS耳機軟板開始出貨，台郡財務長熊雅士表示，第3季生產產值將突破100億元水準，由於新手機LCP天線毛利率比一般產品佳，如果量如客戶預期不錯的話，對第3季毛利率是正面。

全球積極落實節能減碳，台郡不僅超前部署於年前提前跨入5G新產品技術，以及投資建造兩岸新產能，亦從設計面及製程面考量碳排放量開發出Metalink技術。

台郡董事長鄭明智表示，台郡營運發展的策略是持續多元化創新技術，同時能善盡友善環境公民的社會責任，因應未來降低碳排放量是我們的指標，台郡從設計面及製程面考量碳排放量，開發出Metalink技術，將減少生產過程中50%的碳排放量，並可提升30%的生產效率；「台郡首創Metalink先進技術將引領LCP天線傳輸產業未來五年的技術發展」；在後疫情時代，台郡下半年將能按原定計畫以新產能順利量產5G新產品，同時為明年營運成長做好超前準備。

台郡今年上半年合併毛利率為15.83%，年減4.38個百分點，營業淨利率為5.01%，年減4.56個百分點，稅後盈餘為6.34億元，年減28.84%，每股盈餘為1.79元；累計前7月合併營收為169.67億元，年增24.8%。

隨著新增美系客戶新手機LCP，以及穿戴產品TWS耳機軟板開始出貨，台郡預估，今年第3季整體生產產值將破100億元，且第4季亦有機會比第3季好。

由於新增TWS耳機軟板天線及美系主要客戶新系列手機LCP高頻天線模組出貨，台郡預估，2021年天線模組占全年營收比重將提高到25%；在非手機產品部分，台郡應用於平板及NB的軟板及MPI軟板天線在客戶端採購片數數量及市占率有明顯增加，也是挹注今年下半年營收重要動能。