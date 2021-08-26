小米公佈第二季業績，集團營收為878億元人民幣，年增64%，經調整淨利潤達到63億元人民幣，也比去年同期增長87.4%，營收和經調整淨利潤均創單季歷史新高。

小米表示，第二季營收約877.89億元人民幣，年增64%，營業毛利約151.48億元人民幣，年增96.7%，非國際財務報告準則計量經調整利潤63.22億元人民幣，年增87.4%，上半年營收約1646.71億元人民幣，年增59.5%，營業毛利約293.09億元人民幣，年增92.1%，非國際財務報告準則計量經調整利潤123.91億元人民幣，年增118.4%。

小米集團表示，第二季度推進「手機xAIoT」、取得顯著成效，未來持續推動手機雙品牌策略，重視技術、人才和通路，精實高階手機產品和提升用戶體驗，亦將持續推動「手機×AIoT」，加強手機和IoT產品的連接性和用戶體驗。