小米汽車正式註冊 已搭建近300人團隊 10:252021/09/01 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9月1日，小米汽車正式註冊，公司名稱為小米汽車有限公司，註冊資金100億人民幣，雷軍親自擔任法人代表。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小米集團董事長兼CEO雷軍發布微博表示，9月1日，小米汽車正式註冊，公司名稱為小米汽車有限公司，註冊資金100億人民幣，雷軍親自擔任法人代表。 小米公司通過官方微博表示：宣佈造車至今的5個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從2萬多份簡歷中精挑細選，已搭建起了近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智慧汽車事業的英才加入我們。 疫後開學日 林智堅送防疫物資協助小學生組合用餐隔板 向美籌購AGM-158飛彈 國造雄昇飛彈首曝光 國軍5年兵力整建 著重遠程打擊 #小米汽車 #註冊 #團隊 #300人 #雷軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智財局阻維修免責條款 學者打臉 04:102021/09/01 財經焦點 海軍砸431億 提升6康定艦戰鬥性能 04:102021/09/01 焦點要聞 布林肯：美阿外交事務 轉移至卡達 04:102021/09/01 國際大事 台股反彈七連紅 元大「五小福」台股系列基金反彈更勝大盤 09:002021/09/01 財經 阿富汗撤軍之亂 朝野議員齊開轟 04:102021/09/01 國際大事 捍衛阿富汗撤軍行動 拜登：因應來自中俄挑戰 05:542021/09/01 國際 基隆47件大車事故 多為內輪差釀禍 04:102021/09/01 地方新聞 BNT未到107萬「莫粉」急跳船 網一句話突破盲點 08:582021/09/01 政治 台灣巴菲特 周瑞慶吸金41億 二審判15年半 04:102021/09/01 地方新聞 「第二類」不停膨脹讓他超不爽 媒體人酸：繁殖速度不輸病毒 08:452021/09/01 政治 台灣人在大陸》從綜藝導演到直播帶貨 屏東阿樂在上海築夢 06:292021/09/01 兩岸徵文 兩岸熱門新聞 殲20至少列裝150架 中共空軍宣布跨入戰略空軍門檻 - 兩岸 陸003航母最新進度照片曝光 對比全球航母網民關注尺寸 - 兩岸 為何在聯合國安理會涉阿決議草案投下棄權票？ 陸外交部這麼說 - 兩岸 - 旺報 陸控制全球63個戰略咽喉港口 駐外美軍深感威脅 - 兩岸 與馬雲交好 高曉松作品下架疑遭封殺 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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