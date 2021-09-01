小米集團董事長兼CEO雷軍發布微博表示，9月1日，小米汽車正式註冊，公司名稱為小米汽車有限公司，註冊資金100億人民幣，雷軍親自擔任法人代表。

小米公司通過官方微博表示：宣佈造車至今的5個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從2萬多份簡歷中精挑細選，已搭建起了近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智慧汽車事業的英才加入我們。