8月台股再度出現大幅震盪，股價連破季線、半年線，最低一度逼近16000點，盤中高低相差1300點，大幅震盪使得近一季加權指數僅上漲2.47％，但一般型台股基金表現相對犀利，平均漲幅逾7.59％，勝過大盤漲幅3倍，近一季台股一般型基金績效前十強漲幅在13％以上，大幅超越大盤％。

投信建議，經歷過這一波修正，台股預估本益比已降至14倍，處於5年平均以下，有利籌碼面沉澱，回歸基本面。國內疫苗施打率提高、政府即將推出振興方案，也有利支撐整體大盤走勢，可把握這波回檔帶來難得的投資買點。也凸顯示經理人靠著挑對強勢股，靈活換股操作，繳出亮眼成績，預期在台股企業獲利與經濟成長均獲得調高，PE偏低支撐下，建議分批布局台股基金。

日盛上選基金研究團隊表示，8月底聯準會（Fed）主席鮑威爾於全球央行總裁年會表示，今年可能開始縮減購債，但強調並不會急於升息，激勵標普指數及那斯達克指數再度創下歷史新高，台股受此激勵站上17300點。近期一連串的強彈使得各期均線皆轉為上揚，加上中長期企業獲利持續支撐台股，後市表現不看淡。

日盛上選基金研究團隊指出，科技股來看，儘管美歐解封可能使數位經濟需求減弱，但5G手機才正迎來換機潮、伺服器才於今年第二季進入新平台帶動的換機潮、汽車電子的應用亦將逐漸開花結果，相關族群產業營收及獲利仍在成長趨勢當中。持續看好第四季電子出貨旺季。