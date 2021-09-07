因應北部校園肺炎病毒傳播事件，高市校園防疫再升級，即日起到10月10日幼兒園教職員工需每週公費快篩一次。中秋節將至，高市只開放同住家人烤肉，但禁止於戶外公共場所及騎樓烤肉，也禁止公司團體辦理烤肉社交活動。

市長陳其邁表示，即日起到10月10日幼兒園教職員工需每週公費快篩一次（亦可居家快篩）。孩童具有北部旅遊接觸史者，須事先報備，是需要執行快篩，必要時進行環境採檢。

針對中秋節，高市只開放同住家人烤肉，但禁止於戶外公共場所及騎樓烤肉，禁止公司團體辦理烤肉社交活動。陳其邁也慎重呼籲，北部返家者盡量戴著口罩。

陳其邁表示，家庭群聚感染隨著解封，已轉變為職場及校園傳播。針對國中、高中職及五專學生，8日起將發送接種BNT疫苗議員調查表，13日收回，17日醫療團隊完成動線規劃，預計23日起提供第一劑接種。此計畫不具強迫性，若學生接種後有不舒服狀況，可請疫苗假，不列入出缺席紀錄，家長有照顧需求也可申請防疫照顧假。