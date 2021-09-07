大陸人社部、國家發展改革委等20部門近日印發《關於勞務品牌建設的指導意見》，明確指出要加強勞務品牌發現培育，制定勞務品牌發展規劃和建設方案，聚焦新興產業、服務業、文化旅遊與就業幫扶重點地區，並鼓勵品牌專題，目標「十四五」期間要通過市場化運作、規範化培育等方式，推動領軍勞務品牌湧現、帶動就業創業與產業發展。

據中國長安網報導，所謂「勞務品牌」是具有區域性、行業性特點，擁有較高市場知名度的勞務標識，從業人員一般具有優秀的素質技能、誠信的服務意識等特徵，例如山西的「天鎮保姆」、「呂梁護工」與安徽的「績溪徽廚」等。

該《意見》要求要加快勞務品牌發展提升。大陸人社部有關負責人介紹，要通過開展勞務品牌技能培訓、培養勞務品牌技能帶頭人、建設勞務品牌專家工作室等方式提高勞務品牌技能含量；健全長期穩定的勞務輸出管道、擴大勞務品牌就業規模，並鼓勵勞務品牌註冊申請商標專利。

此外，還要加速勞務品牌壯大升級。鼓勵勞務品牌從業人員創新創業，打造細分行業的專精特新勞務品牌，組建勞務品牌聯盟，推動勞務品牌上下游產業鏈協同發展，打造勞務品牌特色產業園區。