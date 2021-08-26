受惠台商回台建廠、公共工程等需求熱絡，豐興(2015)上半年獲利年增逾47%，每股賺進2.92元，創近年新高。展望下半年營運可望持續穩健，今早股價開高走高，盤中一度攻上76.5元，超越完全填息價75元。

豐興去年營運穩健，配發每股現金股利3.5元，於上周五（20日）除息；本周隨著台股逐步墊高股價，今日再跟進鋼鐵股強攻，收盤漲2.6元達74.5元，仍呈現大幅填息。

受惠台商回台建廠、公共工程以及營建需求續旺，電爐條鋼廠第二季比第一季更旺，並帶動上半年創下佳績，豐興上半年獲利年增逾47%，每股賺進2.92元。

豐興受惠型鋼、條線產品的價、量俱揚，第二季合併營收達98.15億元，季增24%、年增48%；毛利率14.17%；稅後淨利10.22億元、EPS 1.76元，單季獲利及EPS皆改寫2008年第三季以來高。

豐興上半年合併營收177.1億元，年增34.8%；毛利率穩揚至13.69%；稅後淨利16.96億元、年增率約47.4%，每股淨利為2.92元，創合併報表以來新高。

展望第三季，豐興公司的型鋼、條線接單保持暢旺，低價鋼筋訂單也逐步消化，且產品利差有望保持高檔水準，即使進入歲修期，營運可望保持穩健。第四季則為傳統旺季，有利營運持續穩健向上。