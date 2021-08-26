雲端商務軟體公司Salesforce上季業績表現優於市場預期，並上修全年財測，受此激勵，周三盤後股價上漲1.90%，報265.80美元。

該公司並表示，受惠於混合工作模式的興起，第三財季雲端軟體的需求仍然強勁。

過去一年來Salesforce的營收不斷增強，該公司表示，即使疫苗接種持續普及，以及越來越多辦公室重啟，自動化和人工智慧技術的興起可望維持營收成長動能。

包括職場即時通應用程式Slack在內，Salesforce進行的一連串收購案有助於該公司抵擋來自於甲骨文、微軟等傳統大廠和德國同業思愛普（SAP）的競爭。

Salesforce去年底宣布以277億美元天價收購Slack，成為該公司歷來最大的併購案，也是軟體業史上第二大併購案，僅次於IBM以340億美元收購紅帽公司。

當時Salesforce執行長Marc Benioff表示，收購Slack將是Salesforce達成年營收500億美元的關鍵所在。若達成這個目標，意味著Salesforce將成為僅次微軟的全球第二大商用軟體公司。

Salesforce收購Slack的交易，已於2021年7月完成。

執行長Marc Benioff周三在聲明中表示，我們的Customer 360平台現在由一群專為這個全數位世界設計的獨角獸所推動。

Salesforce宣布第二財季（截至7月31日）營收年增23%，為63.4億元，優於分析師預估的62.4億美元。經調整後每股盈餘為1.48美元，優於分析師預估的92美分。

Salesforce預估第三財季營收介於67.8億～67.9億美元，每股盈餘介於91美分～92美分之間，優於市場預期的營收66.6億美元和每股盈餘82美分。

該公司並將全年營收預測調升至介於262億～263億美元，將調整後每股盈餘預測調升至介於4.36～4.38美元，優於市場預估的營收260.1億美元和每股盈餘3.82美元。