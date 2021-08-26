明泰(3380)今(26)日股東會，由董事長黃文芳擔任主席，看好5G專網及車聯網新事業啟動，加上既有的核心產品如網路交換器、Wi-Fi 6與5G系列相關設備等主力產品動能推升，期待營收及獲利都能挑戰新高；另外，今也通過每股配發現金股利1元。

明泰去年全年度合併營收為321.71億元；合併毛利率為15.6%；較前一年度毛利率16.5%減少約0.9個百分點；營業淨利為8.98億元，合併稅後淨利為7.25億元，歸屬母公司業主淨利5.57億元，相當於每股盈餘1.03元。會中通過資本公積發放每股現金股利0.8元及盈餘配發現金股利每股0.2元，合計每股現金股利1.0元。

黃文芳表示，5G已成為網通產業關鍵技術焦點，帶動各式垂直應用服務的發展，也帶動各產業的數位轉型。物聯網、人工智慧、邊緣運算應用將迅速發展，車電市場也將起飛。明泰科技深耕有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，產品線天羅、地網涵蓋，神機妙算整合，運用在不同產業類型場域的5G專網及車聯網新事業啟動，加上既有的核心產品如網路交換器、Wi-Fi 6與5G系列相關設備等主力產品動能推升，期待營收及獲利都能挑戰新高。

5G系列相關設備產品橫跨明泰「區域都會網路事業體」及「無線寬頻網路事業體」，從終端射頻單元(RU)、基站分散單元(DU)、基站集中單元(CU)，及具有網路功能虛擬介面(NFVI，Network Function Virtualization Interface)和智慧物聯網(AIoT)的多接取邊緣運算軟體整合平台，到光纖網路XGS-PON、Wi-Fi 6企業級無線AP及家用路由器，及雲端核心網的400G高速乙太網路交換機，明泰可客製化及彈性應用於各垂直場域，初期以智慧醫療、智慧工廠及智慧建築為主要的市場切入點。

明泰「數位多媒體網路事業體」提供人工智慧的數位安全監控系統，導入自主動態視訊影像調適(AVS)及智慧影像分析(IVA)的各種應用。「企業行動方案事業體」持續發展中的24GHz、60GHz、77GHz及79GHz毫米波雷達，因具有自主開發及演算法技術能力，可做客製化服務並將結合雷達感測、網路攝影機及網路通訊技術，掌握車聯網發展商機。