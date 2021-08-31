工控記憶體模組廠宜鼎(5289)積極部署全球AIoT市場，正式宣布擴大集團產品整合，結合旗下子公司產品與解決方案，以All-round Service（全方位整合服務）向全球企業提供一站式服務，幫助客戶快速實現AIoT邊緣落地的軟硬體與韌體整合需求，深化宜鼎集團全球AIoT策略布局。

AIoT是當今科技發展的主流趨勢，讓企業透過裝置連結與智能學習，提升商業效能、開展全新商機。研究報告指出，全球工業物聯網（IIoT）市場在未來五年的年複合成長率將達6.7%、創造超過106億美元的龐大市場商機。然而綜觀AIoT邊緣落地的實踐過程，單就IoT資料蒐集、雲端上傳，AI模型訓練與邊緣部署等流程，就已牽涉複雜的軟硬體支援與技術整合問題；若由單一企業獨自在全球市場找尋合作夥伴、逐一導入測試，猶如大海撈針，曠日廢時。

宜鼎國際智能周邊應用事業處資深經理吳志清說：「宜鼎集團全力發展AIoT的目標非常明確，就是希望竭盡所能幫助企業縮短AIoT導入時間、盡快享受AIoT應用所帶來的豐厚成果。不論是軟體、韌體，乃至於各式硬體設備，只要企業有需求，宜鼎都將積極評估各式產品整合與研發的可能性」。

宜鼎國際這次在集團產品整合的重心，聚焦在資料儲存及嵌入式I/O擴充，在前端資料蒐集上，則結合維新應用科技的環境感測解決方案及安捷科的車載通訊、GNSS定位技術；並搭配巽晨國際在5G、WiGig、WiFi6的無線網路專業技術，為企業提供全方位AIoT技術整合。此外，旗下安提國際可提供工業領域之全系列高效能GPU加速運算產品，共同展現宜鼎集團耕耘多年的工控與AIoT整合實力。

宜鼎集團站上AIoT發展浪頭，除發揮轉投資子公司綜效，更藉All-round Service（全方位整合服務），一站式協助全球企業在智慧交通、智慧物流、智慧自動化、智慧醫療、智慧基礎建設及智慧安全監控等垂直應用市場，加速邊緣落地、實現各式創新AIoT應用。