48歲女星吳玟萱從模特兒出道，近年將事業轉往大陸，發展電商直播、主持等工作，日前才剛幫86歲父親慶祝完父親節，沒想到昨（12日）父親在搭乘公車途中遭騎士撞倒受傷，對方還表示是「父親自己跌倒」，讓她在臉書向廣大臉友求救，希望有目擊者出面釐清真相。

吳玟萱表示父親排隊準備上公車時，剛好有名貪快的摩托車騎士迎面騎來，由於車速太快來不及煞車，竟穿越排隊人潮撞倒父親，父親被撞後重摔在地，導致骨盆碎裂、大腿斷裂，經醫師診斷後需要開刀，沒想到對方不僅不承認撞倒父親，還聲稱是「父親自己跌倒」，讓她氣到揚言準備提告。

不過礙於附近沒有監視錄影器，沒有事發畫面當成直接證據，讓吳玟萱PO文求救：「昨天下午兩三點左右，在南港向陽路公車站牌，請問有人有看到一起摩托車撞倒一位老先生嗎?如果有的話麻煩私訊提供給我」，強調絕對要讓肇事者受到法律制裁。

對此，網友紛紛留言：「在等公車的全部都是證人啊」、「公車車上都有環景攝影機，可以請警察向公車業者調監視器紀錄」、「進站的公車四面都有行車紀錄器，應該不難查到該班次車輛和調到畫面」、「公車都有攝影機，趕快請警察向業者調影片，不然紀錄很快會被洗掉」、「機車騎士太沒品了吧！希望父親開刀順利」。