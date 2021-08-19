前年中天新聞報導「狂甩12個巴掌黑衣人入侵校園霸凌女學生」的新聞，遭NCC裁罰40萬，中天提告後卻遭台北地方法院駁回，上訴後，台北高等行政法院認定，北院不讓中天調閱NCC會議紀錄，違背憲法保障的正當法律程序，廢棄原判決發回北院。

本案導因2019年8月30日「中天0600晨報破曉新聞」節目，播出黑衣人入侵校園霸凌女學生的相關內容，NCC認定中天違反衛星廣播電視法，去年10月19日裁罰40萬元，中天電視不服，提起行政訴訟，北院行政訴訟庭法官鄧德倩駁回後，中天提上訴。

北高行政法院審理後認為，諮詢會議紀錄是北院據為形成心證基礎而作出原判決之證據資料之一，但中天在北院訴訟程序中確已數度聲請調查及閱覽系爭諮詢會議紀錄，但北院竟不准許，違法憲法保障的正當法律程序原則。北院不准中天請求閱覽，未能使中天得就此一重要證據資料為接觸，進而為攻防方法之主張或提出事實上及法律上適當完全之辯論或見解，以供北院斟酌判斷，原判決即有不適用法規、適用不當及不備理由之違法，廢棄發回。

2019年8月29日晚間，網路流傳一段影片，一名15歲女學生在新莊某國小校園內被11名黑衣人包圍，其中3名女子更輪流狂甩女學生巴掌，直到鄰近住戶聽聞不對勁才報警處理。

新莊分局員警獲報到場制止，發現被害少女臉頰紅腫、啜泣，但追問涉嫌施暴的少女和圍觀眾人卻辯稱是在玩鬧、沒想要傷人；警方將涉案11名嫌犯全數帶回依法偵辦，據了解少女在KTV摔打火機，砸傷另一人，對方尋仇衍生這場霸凌，被害少女也由家長陪同驗傷提告，警方朝向傷害罪嫌偵辦，並通知施暴少女及在場少年、男子家長約制行為。

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