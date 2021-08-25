陳姓男子3年前透過網路交友認識王姓女子，雙方在通訊軟體LINE及臉書等聯繫往來密切，常以「愛人」、「心愛的」、「老來伴」等親密用語相稱，陳妻提告求償，台灣高等法院維持一審判決，認定陳與王逾越一般正常男女交往之分際，判決連帶賠償35萬元定讞。

陳妻提告表示，她在1991年與陳男結婚，婚後共同從事室內裝修工作，育有2名子女，不料陳男從2018年起沉迷網路交友，結識已婚之王姓女子，2人明知彼此都為有配偶之人，竟仍以通訊軟體親密用語相稱，且有約會、親吻、擁抱等親密舉動，。

陳妻指控，王女要求陳男與她分房睡，不要將錢交予她，破壞她與陳男之間夫妻和諧及關係，又長期向陳男要錢，故意以違背善良風俗之方式侵害她的配偶權，且情節重大，陳男與王女須連帶賠償。

一審及二審都認定，陳男以「我現在心裡只有你」「愛人，你怕我騙你沒給你保障，我可以簽名蓋章給你」等語向王女表達愛意，足證陳男非但對王存有別於一般普通朋友之情感，更係以情侶之身分與對方交往。

另，王女回稱「我們買個對戒；金飾或鑽戒；你一個我一個」等，也表示打算與陳男共同持有情侶間用以表達情意之成對物品之意，亦顯示王女對陳的示好給予積極之回應，2人逾越一般正常男女交往之分際，侵害陳妻配偶權，判決須連帶賠償35萬元確定。