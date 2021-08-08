北市中華路機車自摔 騎士頭撞路緣石死亡。（翻攝影片）

北市中華路機車自摔 騎士頭撞路緣石死亡。

北市中華路、長沙街口，8日下午3點2分發生一起死亡車禍，37歲陳姓機車騎士行經中華路1段，正要往北門方向，因不明原因自摔，導致頭部、胸部嚴重挫傷，當場失去生命跡象，經警消送醫搶救，下午4點20分宣告不治。

陳姓機車騎士疑似車速過快，失控跌倒後，陳男頭部撞擊人行道與路面高低落差的路緣石，機車傾倒後在路面滑行，警方根據資料通知陳男的母親到場。

警方表示，根據陳姓機車的前、後行車紀錄器，機車並未與其他車輛發生碰撞，至於事故原因，將後續調查釐清，現已抽血釐清是否有酒駕情事。