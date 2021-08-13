彰化好行復駛套票75折結合40店家。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化好行復駛套票75折結合40店家。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化好行復駛套票75折結合40店家。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化好行復駛套票75折結合40店家。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情趨於平穩，彰化縣政府與彰化客運、員林客運共同宣布台灣好行恢復行駛的好消息，並新推出套票定價約為市價75折，有超過40間合作店家；新開闢19路公車彰化直達二林也預計最慢在雙十國慶前上路。

彰化縣長王惠表示，彰化很有料，文化底蘊豐富，不輸一線觀光城市。台灣好行「鹿港祈福線、清水岩線及彰南快線」網羅歷史古蹟、傳統美食、產業脈動及田園風光等四大亮點。

縣府表示，這次一口氣推出4款新套票，內容除了24小時內坐免驚的一日券外，還包含人氣名店、熱門觀光工廠商品兌換券及DIY等多項好康!鹿港祈福快線體驗三輪車遊遍老街，走讀老街人文風采；鹿港祈福線串聯彰化市及鹿港美食，以美食帶領民眾品嘗彰化的經典美味；清水岩線景色宜人，以單車悠遊稻香與社頭在地紡織產業；彰南快線則串聯各大觀光工廠，從無到有帶民眾一窺產業秘辛。

城觀處表示，這次新推出的套票定價約為市價75折，且有超過40間合作店家，出示套票可提供特別優惠，將持續至9月底。後續另結合在地經典美食及旅宿業推出限時限量活動，也歡迎大家隨時留意彰化縣台灣好行Facebook「台灣好行～自遊彰化」最新活動消息。

工務處積極規劃市區公車18、19路公車，因為5月疫情衝擊而暫緩推動，18路公車為行駛八卦山景點的9人小巴，還在購車階段，彰化直達二林的19路公車準備得差不多了，只差搭乘客量的回流，預計最快在中秋後最慢在雙十國慶前就能上路。