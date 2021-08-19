前行政院發言人丁怡銘去年公開指「皇家傳承」牛肉麵使用含萊克多巴胺牛肉，被告發違反食品安全衛生管理法，日前台北地檢署調查後認定，皇家傳承所用牛肉，在飼養過程確實使用含萊劑飼料，只是在屠宰前停用，以符合台灣檢驗標準。丁怡銘所述與皇家傳承所使用美牛飼養過程相符，難認他所言屬謠言或不實訊息，處分不起訴。

對此「皇家傳承」今（19）日在臉書發布聲明指出，購買牛肉皆會請廠商提供相關證明，包括萊克多巴胺零檢出，但其中並無牛隻「食用何種飼料」的證明，身為店家絕非混淆顧客，為何一次又一次的打擊，這不是政府必要的把關跟許可嗎？

聲明中提到，偵訊時被問到發言人所提的「萊劑美牛」所指的是（A）含有萊克多巴胺的美國牛肉。（B）曾食用過萊克多巴胺，但已代謝掉的美國牛隻。他回答（A），但他們卻足足解釋了1小時，顯然不是他們想要的答案。

店家無奈表示，「對我而言，他們只想要找到他們要的答案，我的商譽，我提供的資料似乎沒有參考價值。」

聲明全文：

皇家傳承鄭重聲明：購買牛肉，皆會請廠商提供相關證明，「萊克多巴胺」零檢出是其中一樣，證明中並無牛隻「食用何種飼料」的證明，身為商家，一定符合國家規定及標準才會使用來烹煮及販售，至於飼養過程中使用何種飼料？身為商家的我們，絕非混淆支持愛護我們的顧客，為何一次又一次的打擊我們，這不是政府必要的把關跟許可嗎？最近牛肉的價格跟去年同期比較，漲幅已超過六成，疫情已經讓我們小老百姓快撐不下去了，真的不能讓我們好好地煮好每一碗麵的純粹嗎？

統一回覆：

1、皇家傳承粉絲專頁從未刪除任何一則留言。

2、牛肉進貨時，皆會請廠商提供相關證明，符合規定與標準才會使用。

3、除了廠商提供，也會不定期自我檢驗及送檢。

4、我們只是小小的店家，從未涉及政治。

5、前發言人在記者會所提為「冠軍牛肉麵使用萊劑美牛」，而非「飼養過程中曾食用過萊克多巴胺，但已代謝掉的美國牛隻」，所以我2020／11／12當天記者會中，提出與廠商提供給我資料不相符的說明。

6、以下為偵訊時的其中一道題：

11／12發言人所提的〔萊劑美牛〕所指的是

（A）含有萊克多巴胺的美國牛肉。

（B）曾食用過萊克多巴胺，但已代謝掉的美國牛隻。

我的回答是（A），但他們與我解釋了一小時，顯然希望我在筆錄中回答（貼圖代替，未明示）。

7、對我而言，他們只想要找到他們要的答案，我的商譽，我提供的資料似乎沒有參考價值。

8、因為去年11／12事件，意外受到大家的關注，謝謝各位的支持與打氣。

9、謝謝所有媒體記者，我與一般牛肉店家無異，只想好好煮好每一碗麵，無法安排採訪，敬請見諒。

10、關心者眾多，無法一一回覆，敬請見諒。