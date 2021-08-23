安全專家指出，在中國大陸持續將海軍足跡延伸到印度洋之下，印度正依靠其在該區域的地利優勢，於具備重要戰略地位的群島上廣設基地，用於針對中國大陸極度仰賴印度洋海上交通線（SLOC）海運石油進口的戰略弱點。

印度安全專家哈里庫瑪（A. Harikumar）投書「歐亞評論」（Eurasia Review），稱印度正將位於孟加拉灣和安達曼海交界、接近麻六甲海峽（Strait of Malacca）的安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands），以及位於阿拉伯海上、接近九度海峽（Nine Degree Channel）的拉克沙群島（Lakshadweep Islands），建設成對抗中國大陸的「堡壘」。

在安達曼與尼古巴群島，除了目前已用於操作P-8I海上巡邏機的布萊爾港（Port Blair）薩瓦卡國際機場（The Veer Savarkar International Airport）外，高哈薩海軍航空基地（INS Kohassa）2019年1月於北安達曼島（North Andaman）落成，其3000英尺（約914公尺）長的跑道也計畫進一步延長至1萬英尺（約3048公尺），以操作P-8I等大型飛機；巴茲海軍航空基地（INS Baaz）則建於麻六甲海峽入口的大尼古巴島（Great Nicobar），其同樣有延長跑道的計畫，且該島還正建設深水港，讓印度海軍的大型軍艦使用。

另外，印度也在拉克沙群島首府卡瓦拉蒂島（Kavaratti）展開大規模工程，不僅正升級德威普拉夏克海軍航空基地（INS Dweeprakshak）的基礎設施，更打算在該島建立空軍基地，延伸印度空軍的作戰半徑；印度海軍也在安德羅特（Androth）、碧特拉（Bitra）等島上派駐分遣隊，加強對附近海域的情監偵（ISR）能力。

除此之外，印度也持續採購及自製海空武器，並與模里西斯、塞席爾等印度洋盟友合作，建立區域聯盟，還支持與美國、日本、澳洲之間的四方安全對話（Quad），希望削減自身與中國大陸之間的軍力差距。