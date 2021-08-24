巴金森氏症是一種不可逆的神經退化性疾病，患者必須透過藥物延緩病程速度，不過約翰霍普金斯大學的新研究從水果、香草中找出一種成分，對於預防和逆轉腦損傷有幫助，未來可望應用於巴金森氏症的治療。

巴金森氏症是一種退化性神經疾病，是中腦（腦幹的一部份）黑質的神經細胞退化，造成手部發抖、四肢僵硬、動作遲緩，隨著病程發展，病患會逐漸無法控制自己的身體。在治療上，目前仍沒有根治方法，只能透過藥物、手術等治療，緩解症狀，而且隨著病程發展，通常藥量會愈吃愈多。

發表在《科學》子期刊《科學轉化醫學 （Science Translational Medicine）》的新研究發現，一種存在於水果、香草的化合物「金合歡醇」（farnesol）或許可以預防和逆轉巴金森氏症相關的腦損傷。

在巴金森氏症患者的大腦中，一種名為PARIS的蛋白質不斷堆積，於是抑制另一個能保護神經的蛋白質PGC-1alpha的合成，因此美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究人員從大型資料庫中搜尋上萬種植物的成分，找出能讓PARIS失去活性的物質，最後將焦點放在金合歡醇上，進一步做動物實驗。

研究人員餵一組小鼠吃添加金合歡醇的飲食，另一組則是正常飲食，一週後為牠們注射與巴金森氏症有關的成分，結果發現，添加金合歡醇的小鼠在身體力量和動作協調的表現都比常規飲食組好，後續做腦組織研究時也看到，餵食金合歡醇小鼠的健康多巴胺神經元數量是一般組的2倍，大腦中的保護性蛋白PGC-1alpha也比一般小鼠多55%。

在化學實驗中，研究人員也證實金合歡醇會和PARIS結合，改變蛋白質形狀，讓PARIS不再影響PGC-1alpha蛋白質的生成。

研究主導者之一、約翰霍普金斯大學醫學院神經病學教授道森（Ted Dawson）指出，這項實驗證明金合歡醇能防止小鼠腦中多巴胺神經元的喪失、也能逆轉小鼠的行為缺陷，這代表它有開發成為預防和治療巴金森氏症藥物的潛力。

●7個好習慣，從日常飲食、生活保護腦神經

對此功能醫學營養師呂美寶指出，金合歡醇是一種脂溶性的植物有機化合物，本身具有香甜和花香的風味，常見於仙客來、晚香玉、香茅、玫瑰、檸檬草、橙花、香脂（一種印度原生藥草）、麝香、桃子、櫻桃、柑橘等香草、水果中，經常被用來提煉萃取成香水和精油，後來有一些研究發現，這個成分對於身體抗發炎、抗氧化、抗腫瘤有幫助。

不過，金合歡醇是植物用來自我保護的成分，雖然有殺菌、抗氧化的作用，但量很少，因此光是透過吃水果、喝香草茶效果有限，因此它對於巴金森氏症是否有預防甚至治療的效果，還是要透過萃取成保健食品或是藥品，劑量才可能足夠，更何況目前科學界也尚未訂出金合歡醇的人體安全劑量。

更且，呂美寶認為，腦神經性老化和全身性的代謝有關，這個研究的機轉是要減少有毒蛋白質表現，透過排除障礙來遏止神經退化，但我們同時也應該設法攝取好的營養成分，才能達到保護神經的效果。

因此，建議每個人日常可以做好7件事，預防神經退化：

1.攝取富含omega3的魚：

omega3能抗發炎、抗氧化，也能通過血腦屏障滋養腦神經細胞。

2.多吃綠葉蔬菜：

呂美寶指出，綠葉蔬菜富含葉酸，經過身體轉化成帶甲基的葉酸，可以減少腦神經的發炎。

3.多吃富含黃酮類的蔬果：

哈佛大學的大型研究發現，多吃富含黃酮類的蔬果，尤其是富含花青素的草莓、藍莓以及蘋果，能明顯降低4成巴金森氏症的罹患風險。

4.喝咖啡：

好幾個研究都顯示，喝咖啡可預防巴金森氏症，也有研究指出適量咖啡有助於改善巴金森氏症患者的肢體動作障礙，不過各研究的建議攝取量都不同，從每天1杯～5杯都有。

5.限制熱量攝取：

間歇性斷食最早被發現的好處就是能幫助神經修復，研究也發現，不過度熱量攝取，有助於PGC-1alpha蛋白質的生成。

6.降低負面因子：

減少飽和脂肪、精緻碳水化合物、果糖的攝取。