多數罹患帕金森氏症的患者，可能連自己翻身或起床等平凡的動作都無法獨立完成，重度症狀的患者甚至需要長期服藥治療，但仍無法深入病因改善，以致病情遲遲不見好轉。不僅病患喪失活動自主力，家人也因為長期照護備受壓力。然而，帕金森氏症並非「不治之症」，除了透過藥物治療外，現今透過修復受損細胞的細胞間質療法，也能讓帕金森氏症患者的生活品質獲得改善。

1名60多歲的女性，3年前出現左側肢體顫抖，在南部某大型醫學中心確診為帕金森氏症，即使經過藥物治療後，全身肢體仍漸漸變得僵硬，後來轉院接受治療、甚至透過中醫療法也無效。患者躺在床上無法自行翻身、坐起，最後吞嚥也出現困難。直到1年前開始接受細胞間質療法，經幾個月治療後，現在已能自行翻身、坐起，並能行走如廁，自行穿脫褲子，不須再包著紙尿褲，就連抗帕金森氏症的藥物也減少了3分之2劑量。

收治該名病患的家佑診所院長侯泰宇醫師表示，帕金森氏症的患者初期會有手足顫抖、僵硬、動作緩慢、站立不穩等主要症狀，同時合併有臉部表情木然、流口水、走路時上肢擺動減少或小碎步的步行，但這個疾病在初期並不容易診斷，很多症狀與老年人功能退化相似，往往是等到症狀嚴重時，到醫院就診檢查後才確診。

醫學研究目前認為，帕金森氏症是一種慢性腦部退化的疾病，由於腦部黑質神經細胞受損、死亡，導致神經傳導物質「多巴胺」分泌不足所引發運動障礙的症狀，多數人於50至60歲的中老年期發病。

侯泰宇院長表示，帕金森氏症在初期並不容易診斷，很多症狀與老年人功能退化相似，往往是等到症狀嚴重時，到醫院就診檢查後才確診。（圖／NOW健康提供）

侯泰宇院長解釋，其實中腦黑質就是一塊「細胞間質」，所謂細胞間質就是細胞所處的環境，它除了提供細胞存活生長，也扮演細胞間互相協調的重要功能，因此若細胞所處的環境不佳，細胞就會產生病變。

人體循環系統中不管是吸收營養物質或代謝廢物，路徑都必需通過細胞間質，當細胞間質裡的代謝廢物愈堆愈多時，不僅營養素無法吸收外，也會導致代謝廢物無法排出，最後細胞間質長期因為這些毒物、重金屬、自由基等代謝廢物的殘留，必然會對細胞產生危害。倘若能從源頭將危害細胞健康的因子消除，重新活化細胞，帕金森氏症患者的困境就可望獲得改善。

侯泰宇院長指出，細胞間質療法的目的是找出影響細胞的毒害因子、自由基與毒害狀態，在不吃藥、免打針、免開刀的非侵入性方式下，利用細胞間質療法刺激細胞外間質。只要細胞間質環境改善後，細胞也會逐步恢復健康，身體的精氣神自然就能提升。

(中時新聞網)