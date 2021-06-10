台灣疫情嚴峻，異體臍帶間質幹細胞成為受關注的新藥與新療法的希望！

宣捷幹細胞（4724）10日表示，將攜手雙和醫院，以100劑獲食藥署（TFDA）緊急核准異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06，用於治療新冠肺炎重症病人，希望能降低新冠肺炎重症死亡率。

宣捷的異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06參與醫藥品查驗中心「CDE can Help」專案認可，已於6月4日獲得通知，TFDA緊急核准由雙和醫院進行緊急病患提供專案申請之恩慈療法。後續宣捷幹細胞將持續投入自主專利研發，帶動細胞療法更長足深入的發展。

宣捷幹細胞董事長宣昶有表示，罹患新冠病情嚴重的患者，多數都會出現嚴重肺損傷如急性呼吸窘迫症候群（ARDS），是目前新冠肺炎病例常見的併發症之一。眼見死亡病例攀升，希望藉由緊急使用授權（EUA）方式給予新冠肺炎重症患者一線生機，為治療新冠肺炎重症患者盡一份心力，竭力守護人民生命和健康。

宣捷幹細胞專注於人類臍帶間質幹細胞新藥研發，UMC119-06尚屬新藥研發階段，目前已有慢性肺阻塞病（COPD）人體臨床試驗持續進行中。針對ARDS適應症，UMC119-06目前正執行臨床試驗，預計在2年後進入人體臨床二期試驗。

(工商 )