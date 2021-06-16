台中市昨日起開始為85歲以上老人打疫苗。（盧金足攝）

台中市昨日起開始為85歲以上老人打疫苗，卻傳出兩人在打完AZ疫苗後不治，由於兩人都是剛打完疫苗沒幾個小時就死亡，是否為新冠肺炎疫苗所致？盧秀燕上午八時多到西屯區一家洗腎診所視察腎友洗腎情形時表示，兩名長者是不是打疫苗造成，還要進一步了解。

台中市消防局15日晚上8時57分處理一起南屯區精誠路緊急救護案件，一名民眾報案說，高齡九十歲母親至崇倫國中施打AZ疫苗後，出現意識模糊、發燒，送醫不治，對此，台中市長盧秀燕16日上午到西屯區視察腎友施打疫苗後受訪表示，是不是和打疫苗有關，還要請相關單位進一步了解。

昨日起台中市為85歲以上長者施打疫苗，很多高齡者出門打完疫苗後，都在快打站先行留觀後才返家。

不料，昨天驚傳住在南屯區一名90歲婦人身體不適，家人緊急向消防局求救，經消防局派遣中港救護車前往救護，到場後回報患者已無生命徵象，經AED電擊一次後送往大慶中山醫院急救，昨晚十時宣告不治。

台中市消防隊在今天7時8分接獲報案，西區有1名94歲林姓老翁，昨天到忠信國小施打AZ疫苗第一劑，今早發現無心跳呼吸狀況。消防人員在7時18分到場，穿著防護裝備進入處理，發現老翁已明顯死亡。

由於婦人才剛打完疫苗沒幾個小時，是否為新冠肺炎疫苗所致？盧秀燕上午八時多到西屯區一家洗腎診所視察腎友洗腎情形時表示，這名長者是不是打疫苗造成，還要進一步了解。