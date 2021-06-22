中市府針對446名長輩未施打疫苗原因進行追蹤調查，訝然發現以「擔心致死率」最大宗占27.4％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中市府針對446名長輩未施打疫苗原因進行追蹤調查，研考會主委吳皇昇說，其中以「擔心致死率」最大宗占27.4％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

近日全台出現多起AZ疫苗接種後出現疑似猝死案，造成疫苗緩打潮，中市府6月19及20日也針對446名長輩未施打疫苗原因進行追蹤調查。訝然發現前三大原因以「擔心致死率」最大宗占27.4％、「身體狀況不佳、住院中」占26.7％、「想等其他品牌的疫苗」占20.9％，市長盧秀燕也呼籲，籲中央主動就疫苗安全性、風險性進行科學研究，解除疑慮、安定民心！

台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，研考會主委吳皇昇表示，為進一步關懷、追蹤台中市年長者未施打AZ疫苗的原因，市府在6月19及20日針對部分行政區包含：中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、北屯區、南屯區及豐原區共9區進行長輩未施打疫苗的關懷，追蹤人數共計446人。

吳皇昇指出，經初步統計，符合資格卻未施打AZ疫苗的長輩，最主要的前四項原因分別為「擔心疫苗致死率」佔27.4％、「生理因素（近期身體不佳或住院中）」佔26.7％、「想等其他品牌的進口疫苗佔20.9％及「擔心疫苗副作用」14.3％；其他如「已自費施打」、「長輩本人不住在台中」、「覺得不需要疫苗」等因素占10.7％。

台中市長盧秀燕也呼籲中央針對疑似因注射疫苗死亡的個案儘速釐清死因，針對疫苗的安全性及風險進行科學研究，提供安排疫苗注射的地方政府與民眾參考。