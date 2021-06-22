未簽同意書，就打疫苗

中市疫苗快打部隊一小隊，22日上午前往大里區一尤姓家庭為行動不便的尤老先生施打疫苗後，引起家屬質疑，指未簽同意書，醫師就打了疫苗，太過草率，也在場的立德里長江和樹指出，李醫師頻頻道歉，並承諾會在明天上午再來關心老人家狀況。

台中市21日開始為行動不方便的長輩，到家裡去施打疫苗，不過因施打AZ疫苗後猝死個案頻傳，讓不少長輩家屬很猶豫，22日一組疫苗快打部隊小隊，來到大里，為一位患有失智、高血壓、中風的尤老先生施打後，家屬質疑醫師未經過他們同意就施打，太過草率。

經記者打電話給該醫師，電話由其身旁的女性著手接聽，表示現正工作中不方便回覆，等工作結束後再回覆。全程在場的立德里長江和樹表示，帶隊的李醫師，頻頻道歉，表示明天上午一定會再來看老先生，現階段請先每小時量體溫、注意老先生的狀況。

尤老先生的兒子表示，可不可以在醫師評估完後，跟家屬討論，再由家屬決定要不要打，我父親有失智症、之前有肺浸潤現象比較會喘及高血壓等，同意書都還沒簽，醫師就這樣打下去，而且之前通知家屬必須在場，但請假在家，醫師卻未溝通就打了，很擔心後遺的傷害。

立德里長江和樹表示，台中市政府有為行動不便長者，到府打疫苗的服務，很貼心，但這件個案，家屬都已特別休假在家，醫師卻未與家屬溝通就施打疫苗，讓家屬很擔心，相信大家都是好意，但是若能更貼心一點，讓家屬能放心，事事才能更圓滿。