雲林縣1對到北部發展的夫妻感染新冠肺炎，先生為無症狀、太太為重症，經插管加護病房治療，與跨團隊一系列治療後，太太於本月2日順利拔管，隨後透過視訊接受呼吸復健治療，逐漸恢復肺功能，夫婦雙雙恢復出院，16日以視訊舉辦出院記者會，雲林縣長張麗善也到場關心，為這對夫婦獻上祝福。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，去年院方成功治癒2名奧捷團重症母女，今年5月以來這波嚴峻疫情中，案4591先生62歲、案4592太太59歲在醫療團隊的悉心照顧下，這對夫妻接續脫離險境，好消息讓醫護團隊為之振奮。

院方醫療團隊總召集人、醫務特別助理陳崇裕表示，重症插管的太太5月25日由於血氧下降至92％，胸部X光也開始出現雙側浸潤，醫護人員立即向疾管署申請使用瑞德西韋，但氧氣需求仍日益增加，5月27日在解釋病情後，太太與仍然無症狀的先生通完電話後對醫師說「就通通交給台大醫院了」。

插管團隊由急診部主任江文莒指揮，插管當下病人並無任何氣喘，卻顯示僅75％的血氧飽和度，出現「沈默的缺氧」狀況，所幸醫護人員悉心照顧，以及每天2次由陳崇裕醫師主持的醫療對策會議下，病情逐日好轉，本月2日順利拔管。

陳崇裕指出，太太拔管後病況1度出現惡化，氧氣需求增加，瀕臨再度插管險境，醫療團隊決定使用「清醒伏臥法」，也就是俗稱的「超人姿勢」，順利讓下降的血氧回復到健康人的水準，本月7日病情穩定轉出加護病房與丈夫相聚，2人恢復良好，核酸檢驗CT值均已大於30，因此安排出院。