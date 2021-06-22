荷蘭政府昨（21）日宣布，將包括台灣、美國等6國列入新冠肺炎低風險國家，自24日起，來自這6地的旅客入境荷蘭免隔離、免出示新冠陰性證明。

荷蘭政府昨日公告，將台灣、美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓共和國、塞爾維亞等6國列為「低新冠風險的安全國家」名單，據追蹤申根簽證訊息的「SchengenVisaInfo.com」網站報導，荷蘭政府是根據歐盟理事會上周將這些國家列入安全旅行名單的建議後跟進解除入境限制。

「SchengenVisaInfo.com」指出，被荷蘭列為安全國家，來自安全國家的居民入境將不會受到任何限制，荷蘭政府官網說明，不論入境者的國籍為何、入境荷蘭的目的為何，都不會受到歐盟旅行禁令的限制。

入境者也不需要出示新冠病毒陰性證明或是被強制隔離。

不過「SchengenVisaInfo.com」也指出，搭乘飛機入境的旅客仍須填妥旅客健康聲明書。

除了最新入列的國家外，目前被荷蘭列為安全國家的非歐盟第三國還包括：澳洲、中國、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓、泰國、聖馬利諾、梵蒂岡。