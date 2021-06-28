傳染力超強的Delta變種病毒入侵台灣後造成社區感染引發恐慌，民眾也擔心目前的個人與社會防疫措施是否能有效防堵病毒傳播。據專家指出，以先前Delta在廣州傳播案例發現，2人先後進廁所，在同一空間僅14秒且未近距接觸就造成傳染，Delta變種超強傳播力完全顛覆所有人的想像。

Delta變種(B.1.617.2)新冠病毒株由自秘魯返台祖孫傳開之後，台灣各界如臨大敵。據醫學期刊公布的數據顯示，它傳染力較目前在台灣最多感染Alpha毒株還高出60%，世界組織亦宣布為必須警示的超強毒株。

上個月發生Delta變種毒株傳播的廣州，目前疫情受控後已進入尾聲。前後一個多月的Delta疫情，讓當地防疫部門吸收了有關此一變異毒株許多新的知識與特性。廣州防負責協助流行病學調查的警方公佈了一段監控錄影顯示，在同一個餐廳，兩人先後走進衛生間，沒有任何身體接觸，只有14秒在同一空間內共處，就讓新冠病毒找到可乘之機，完成傳播。

廣州Delta變種疫情已完全受控，全市新增確診病例已連續9天清零。廣東省其他縣市亦陸續清零，並解除相關防疫封鎖措施。（圖／中新社）

另外還有一個在疫調中受到關注的細節也成為重要案例。在廣東佛山市有一件社區感染病例，是從4樓往上傳至8樓，對於這種現象，大陸中科院院士、知名防疫專家鍾南山做出判斷認為，此案證明過去所使用的「密切接觸」概念，在Delta變種毒株上已經不適用。

鐘南山說，「對於印度發現的Delta毒株，我們以前講密集或「密切接觸」這個概念要改變了，原因在於Delta病毒載量高，呼出來的氣體毒性大，因此傳染性很強。按過去的提法，什麼叫密切接觸者？發病前兩天病人跟病人的家人，還有同一個辦公室，或者一公尺之內有共同吃飯、開會等等，這叫密接。現在「密接」概念要改變，在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一個樓，發病前這些相處的人都是密切接觸者。」

廣州的Delta疫情終於落幕，使用的仍是傳統控制疫情的方法。圖為廣州市白雲區外賣騎手在登記、確認個人信息。(圖／中新社）

鍾南山強調，正因為有這個概念的改變，所以才會有一些根據這個改變來採用不同的管理模式。密封全隔離的、或者是其他封控、或者封禁的等等這些模式。這個概念的改變，是對「重點密集人群」的管控。

另外一個廣東東莞的病例說明Delta難以捉摸的傳染能力。此案是已感染Delta變種的李姓婦人與3位家人至知名美式漢堡店用餐，根據對餐廳監視器影像調查，她與臨桌2名未戴上口罩男性僅擦身而過，雙方無任何交談或互動，這樣就感染了Delta變種病毒。但是與李姓婦人共同生活的孩子與婆婆做了4次核酸檢測全部陰性，東莞疫情防控總調度黃振宇說，「這就是Delta毒株的詭異之處」。

「擦身而過」就被感染的案例在澳大利亞也出現類似報告，據澳媒報導，新南威爾斯的衛生當局追蹤病例時發現，有一名感染者與至少3人僅僅是在商場或咖啡館外擦肩而過，然後快速進入同一室內空間並未再接近，但病毒仍舊完成了傳染。此一幾乎是瞬間感染的案例，讓當地防疫部門也大為驚奇。

Delta毒株傳入廣州後，廣州民眾連夜排隊踴躍接種疫苗。圖為民眾冒雨在廣一電子商務產業園接種點施打疫苗。（圖／中新社)

廣州疫情受控後，未來要如何防堵這麼強大的傳染力從境外輸入，鍾南山認為，對廣州、深圳這種國際旅客多的地方，現在看起來用隔離酒店的方法不行，廣州已決定要在郊區建「國際健康驛站」，有5000個獨立隔離空間，並完全依防疫規定消毒與運作。在隔離時間上，鍾南山認為沒有必要加長，因為Delta潛伏期不長，但要在隔離期間加強核酸檢測頻率與力度。

上海復旦大學附屬華山醫院傳染病專家張文宏指出，Delta雖然在全球傳播得快，但再快它也還是冠狀病毒，用目前的手段如非藥物措施、擴大檢測和接種疫苗，還是有把握控制住它。像廣州用了中國傳統的打法，最終控制住了。它雖然變得更狡猾，病毒還是那個病毒，要加強原來強效的抗病毒措施，繼續推進疫苗接種。

張文宏特別提到，Delta病毒株的病毒載量高，因此發病快、重症率較高，會出現大批需要住院患者，對醫療體系會是極大壓力。(圖／上海電視截圖)

鐘南山院士透露，目前正針對Delta變異毒株進行疫苗研發，工藝上現在都成熟，把這個免疫原病毒株改一改，調整一下工藝後照樣可以上，在新的疫苗是不會有任何困難。

目前Delta變種在歐洲的英、德、義等國已成新確診比例最高的毒株，美國、以色列與東南亞國家都遭到嚴重威脅。未來在已經出現Delta確診案例的92個國家都會成為最主要的毒株，台灣恐怕也難以避免。張文宏特別提到，這個病毒株的病毒載量高，因此發病快、重症率較高，會出現大批需要住院患者，對醫療體系會是極大壓力。不過Delta在中國尚未出現死亡案例，因此可以確定用原來的治療方法仍很有用，也顯示疫苗在防止死亡仍有無法替代的功效。