新冠肺炎(COVID-19)疫情全台延燒，為讓第一線消防、醫護人員順利並安全執行各項防疫工作，知名藝人安以軒小姐捐贈新北市政府消防局及衛生局防疫神器「動力濾淨式呼吸裝置」100套，希望第一線消防及醫護人員有最強而有力的防護罩，並於今(22日)上午在新北市政府1樓舉辦捐贈典禮，由副市長謝政達代表受贈。

藝人安以軒捐贈新北市政府消防局及衛生局防疫神器「動力濾淨式呼吸裝置」100套，由新北市副市長謝政達代表受贈。(戴志揚翻攝)

安以軒有感於疫情嚴峻，短短時間內，即已帶走了台灣這片土地上數百人的寶貴生命，然而此時，卻有著這一群奮力站在第一線的防疫先鋒們，正日以繼夜奮勇地奉獻著自己的心力，默默地在保衛著大家希望。透過捐贈動力濾淨式呼吸裝置，希望以個人棉薄之力，能為消防及醫護人員在這場防疫之戰中，提供些許的幫助，藉以降低工作中被傳染的機率。

藝人安以軒捐贈新北市政府消防局及衛生局防疫神器「動力濾淨式呼吸裝置」100套，由新北市副市長謝政達代表受贈。

謝政達表示，感謝安以軒的捐贈，目前疫情之急，刻不容緩，在民心緊張的時刻，衷心感謝安以軒給予消防、醫護人員支持與鼓勵，透過自身行動力，捐贈消防及衛生局動力濾淨式呼吸裝置。希望位在防疫最前線的英雄們，先保護好自己，才能守護人民免於疫情的威脅，讓大家團結抗疫，一起渡過此波疫情。

安以軒捐贈的動力濾淨式呼吸裝置，是使用電動變頻馬達抽取空氣，並透過濾棉或濾罐過濾乾淨空氣，經管線後送入正壓面罩，遠比N95口罩、或者一般防毒面具防病毒能力更強，且經馬達帶動空氣進入面罩，使用該裝置呼吸遠比戴口罩還輕鬆「過濾等級最高，呼吸還是跟平常一樣輕鬆」，屆時此神器將發放消防局專責防疫分隊及新北市收治重症醫院使用，希望帶給消防及醫護人員在工作時能更完善保障。

政府資源有限，民力無窮，新北市政府衷心感謝安以軒小姐的無私奉獻及善行義舉，給予第一線消防、醫護人員支持與鼓勵。期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，引領各界投入更多的公益善行以造福市民，平安渡過此波疫情。