中華電信數據電信研究所院長林昭陽（左）說明「企業疫情管理方案」。（羅浚濱攝）

疫情蔓延，新竹縣政府結合產官學研成立「科技防疫網」小組，運用AI、AIOT、大數據、5G、科技分析，築起科技防護網推動到企業、衛生、醫療院所及社區，28日在縣府初步展示「企業疫情管理方案」及「新竹縣疫情足跡斑點圖資訊」兩項成果。

縣長楊文科表示，科技防疫網主要運用科技在預防、追蹤、隔離、治療及關懷防疫5階段，確保社區檢測及監測量能，並提供防疫決策思考，這次與中華電信合作，初步推動職場健康管理系統，以守護大新竹眾多科技廠商。

中華電信數據電信研究所院長林昭陽表示，「企業疫情管理方案」可讓企業主管理員工足跡與快篩結果，協助企業進行防疫工作，這套系統近日將率先運用在竹北市沁月產後護理之家，提供更優質安全的照護環境，未來會持續擴大推動到其他竹科廠商。

中華電信智慧聯網研究所長羅坤榮說明「足跡熱點資訊系統」，是以新竹縣足跡熱點作為試行，根據新竹縣疫情防治網公告的疫調資料，歷史確診足跡位置精準篩出熱點，以視覺化方式呈現在地圖上，有助防疫工作人員通盤掌握疫情熱區，進行疫調、清消與關懷，並作為下一步的防疫參考。

衛生局長殷東成表示，結合產官學研立的科技防疫網推動小組，會依據不同場域的防疫需求，運用新科技規畫企業自主防疫、員工快篩管理、分艙分流應變、風險族群使用血氧濃度監測系統及機構式場域感控措施。

新竹縣科技防疫網推動小組由縣長楊文科擔任召集人，聘請前交通部長林佳龍擔任總顧問、中醫大董事長蔡長海、聯電榮譽副董事長宣明智、智邦科技董事長黃安捷擔任諮詢顧問。