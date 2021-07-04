全國疫情3級警戒延長至7月12日，日前1名邱姓男登山客擅闖大坑3號步道，因喝酒後跌倒摔傷，打電話向警方求救，消防人員獲報上山找人，耗費2個多小時將男子救下山送醫，所幸無生命危險，但男子無視防疫闖封鎖線，違規進入山區，恐將面臨6萬元以上罰款。

警方表示，61歲邱男因跌倒摔傷頭部，導致撕裂傷，自稱在山上有飲酒行為，走路不慎跌倒撞傷頭部，員警現場詢問，邱男自稱1人上山爬山，為避免耽誤救護由救護人員先行送往就醫。

大坑地區登山步道於疫情期間，12條步道目前皆禁止對外開放，步道入口處拉上封鎖線，禁止遊客進入，邱姓男子硬闖3號步道，結果不慎跌倒撞傷頭部，經員警在3號步道登山口處管制人車，由消防人員上山救援。

警方指出，因邱男登山行為屬進入封閉場域，有違反防疫相關規定，警方除現場蒐證，函請台中市政府觀光旅遊局依規定裁處，可罰6到30萬元罰鍰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障