慈濟基金會捐贈「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」給基隆市1569戶家庭。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

這次總計動員94部計程車與運餐車。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

暑假即將來臨，為讓弱勢學生及家人在防疫期間安心用餐、吃得健康，慈濟基金會捐贈「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」給基隆市1569戶家庭，今天凌晨開始配送，市長林右昌早上親自到場視察蔬果品質及配送作業，感謝慈濟、果菜市場，以及協助運送的計程車隊。

因應三級警戒延長，今年暑假期慈濟基金會準備蔬果箱、寶飽箱，還加碼兩包特級壽司米，讓弱勢學生及家人在防疫期間安心用餐，吃得健康，同時照顧運輸業者及學校午餐供應廠商生計，將於7月、8月各配送一次到學生家中，共1569戶家庭、5711人受惠，其中學生2166人。

林右昌說，「健康蔬果箱」的內容物，是由教育處營養師精心搭配，裏頭包括根莖類等比較容易保存的蔬菜，也有許多營養豐富的果菜，讓小朋友在家中也可以吃得更安心、健康、營養，他指出，非常感謝慈濟基金會關心基隆的弱勢學童在暑假期間的飲食問題，在疫情期間傳播大愛。

教育處表示，打包及配送作業選在暑假前、果菜市場休市時進行，雖然近期大雨菜價上漲，但攤商為響應本次愛心活動，決定自行吸收超出的成本，提供最高品質的蔬果，果菜市場管理委員會主委簡德川號召超過60名志工，從凌晨3點開始包裝蔬果箱，只為讓弱勢家庭得到最好的營養。

這次由「皇冠大車隊」、「大象衛星車隊」、「日昇無線電車隊」及「食家安飲食文化股份有限公司」協助運送，車隊共同響應這場全台首創的愛心配送活動，總計動員94部計程車與運餐車，基隆市政府提醒，將在今日內配送到宅，民眾不用到校領取。