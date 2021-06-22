台北農產運銷公司爆發群聚感染，北市府昨在萬大國小設置快篩站，協助員工、承銷人員等相關工作人員快篩，不過，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發現，他去年與其他醫師合作開發的拋棄式防疫插管箱，竟被拿來使用在採檢站上，他相當憂慮，直言並不適合；對此，北市聯合醫院副總院長璩大成指出，「尊重原著暫停使用」。

邱豑慶與其他醫師共同研發「拋棄式防疫插管箱」，並贈送給北市醫護，但他當初一再強調，這是給急診、加護、麻醉還有病房，用在插管的簡易保護裝置，「拿來採檢並不適合」，因為側面有2個開了刀孔的洞，那是給協助插管的助手使用的，如用來採檢，病毒恐從側面的刀孔滲漏。

璩大成今在防疫記者會指出，「尊重原著暫停使用」，期待有更新的設備共同發展，而北市立聯合醫院快篩隊，是全國最早、篩檢最多的團隊之一，剝皮寮等快篩隊，都是由這個團隊組成，非常辛苦。

璩大成說，聯合醫院快篩隊感謝各界支持，各種重裝備、輕裝備都很齊全，竟然叫快篩隊要到各地快速移動，很多東西不是大家想像的重型篩檢工具。

璩大成轉述和平院區醫務長邱逸淳所述，很感謝邱豑慶醫師，醫界非常優秀的前輩，「拋棄式防疫插管箱」設計精良一體成形非常輕巧，是精良神器，獲得團隊一致使用。

璩大成指出，因輕巧可拋棄，非常適合快篩團隊使用，但側面有2個開孔確實不太適合，但這個開孔是密合，要非常用力才能推開，而篩檢醫護人員也都穿著高階防護裝備，安全使用上無虞，但團隊仍尊重原著，將與邱主任共同討論，期待有更好的產品。