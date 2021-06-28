尖端醫(4186)萊克多巴胺快篩片通過衛福部食藥署(TFDA)專家審查，與產品能力測試後，已獲列該署官網，將產品訊息供外界選擇使用。

尖端醫研發的萊克多巴胺快篩片，用於檢測豬肉相當簡便、快速，且價格親民，使用方法像似驗孕棒，不需額外儀器配合，只要將肉品血水檢體滴在試劑片上，整個操作過程約15分鐘內可得知結果，該產品歷經專家審查與產品能力測試後，獲列定性篩檢方法廠商。

據食品安全衛生管理法第7條公告指定業別，要求食品業者進行最低週期強制性檢驗；衛福部食藥署經專家會議，針對「食品快篩檢測試劑」進行評估、測試、比對與驗證，提供食品業者針對特定風險物質進行自主管理時參考使用。

尖端醫投資新台幣近億元的汐止新廠，2016認證(醫療器材品質管理系統標準)、檢驗試劑量產QMS認證等申請作業，增設癌症快篩檢測試劑與萊克多巴胺快篩生產線，已於今年順利陸續啟動，也同時更建立全球代理商通路，進行區域產品登記，並成功打進歐盟市場，並獲得越南、印度等國家委託代工。