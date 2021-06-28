台南在地企業好帝一食品公司關心基層員警協助新冠肺炎防疫勤務的辛勞，與聯華生技公司共同捐贈1萬組新冠肺炎快篩試劑，專案提供台南市警察局使用。好帝一食品副總經理林志穎、聯華生技董事長沈碧蘭28日出席捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈警察寶寶表達謝意，企業的愛心讓基層員警的安全防護得以提升。

黃偉哲表示，感謝來自十方的幫忙，協助政府防疫工作，目前防疫尚未成功，全民仍須努力，希望市民朋友們還有市府同仁們大家一起努力，讓台南市持續保持健康與平安。

林志穎指出，好帝一食品董事長劉貞秀基於「警察守護國人健康、企業防護警察執勤安全」的感念之心，為保障基層員警的健康安全，因此捐贈新冠肺炎快篩試劑專案供給市警局，希望提升外勤員警的安全防護。

位於台南科學園區的聯華生技同為台南在地企業，深耕快篩試劑領域十數年，以毒品檢驗的產品研發製造為主，長年來即提供警政系統打擊犯罪之用，沈碧蘭說，此次響應好帝一食品共同捐贈快篩試劑，希望拋磚引玉，謝謝在疫情期間辛苦執勤保護市民的員警們。