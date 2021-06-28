中國醫藥大學研究出中藥方「抗冠方劑」，其可抑制病毒入侵人體細胞。（中國醫大提供／林欣儀台中傳真）

本土新冠肺炎疫情稍稍緩解，新一波的印度變種病毒Delta也入侵台灣，甚至已引發群聚感染，令人振奮的是，中國醫藥大學宣布運用臨床藥物庫等資料，研發出含多種藥物的「抗冠方劑」中藥方，可透過抑制病毒與人體細胞結合的方式，達到對抗病毒效果，目前已應用在4名確診病人治療上。

提到「抗冠方劑」對抗病毒的原理，中國醫藥大學中醫部長黃騰升說，研究團隊日前曾發表新冠狀病毒入侵人體過程，主要是以病毒棘蛋白與人體細胞接受器ACE2結合，並佐以其他蛋白輔助後，病毒才得以入侵人體的黏膜細胞或上皮細胞等處，抗冠方劑則透過阻斷兩者結合的方式，達到防範效果。

黃騰升指出，新冠方劑內包含黃耆等共9種中藥材，其中藥成分多為補氣、清熱、去濕等效果，同時兼具對抗病毒的作用。團隊同時使用一號、二號等方劑研究，發現一號抗冠方劑對抗本土新冠病毒效果佳，之後又在一號方劑的基礎上略作調整，發現改良過的方劑也可抑制英國及印度、南非病毒株。

黃騰升強調，有感於中藥方劑確實具有輔助治療的效果，從5月下旬至6月上旬，針對分別住在中國附醫、安瀾醫院接受治療的4名新冠確診患者，院方採用中醫合併方式治療，並將抗冠方劑以煎劑提供患者飲用，這2名輕症、2名重症患者原本有肺部浸潤、咳嗽及上呼吸道感染等症狀，目前皆已痊癒出院。

中國醫藥大學校長洪明奇指出，研究團隊是利用新組建的分子細胞快篩平台，在FDA核可的臨床藥物庫中選出具抗冠活性的中藥，並加以研究才成功找出抗冠方劑，此方劑除可作為煎劑使用，也能製作成茶包供民眾飲用。此外，研究團隊也發現被使用在治療酒精成癮的雙硫侖除具有抑制病毒複製能力，還能抑制病毒感染效率，未來將針對此持續研究。