友華生技今公布，日前申請捐贈旗下生產的祛痰藥物Ectrin®痰止( Erdosteine )已獲得衛福部緊急核准，以幫助新冠肺炎患者有痰的症狀治療，友華生技收到核准後，正陸續將藥物送往包括新冠肺炎專責醫院等68家醫療院所，預計可幫助近3300位病人。

首波已送達的醫院包括新光、振興、雙和、國軍花蓮、聯新、北榮新竹分院、長春等，其他正依各醫院的作業程序進行中，很快就能將所有藥品發送到68家院所。

根據2020年在義大利進行的研究，觀察COVID-19住院病人在出院後，使用這項化痰藥進行一天2次的療程，治療15天之後，明顯改善病人的生活品質和呼吸困難症狀，這項觀察研究報告並已發表於Multidisciplinary Respiratory Medicine 2020。

友華執行長蔡孟霖指出，所生產的祛痰藥 Ectrin®痰止，在國內已核准上市，屬於自費藥品，今年5月以來國內疫情升溫，病人人數一直增加，剛好國外有研究顯示這項藥物可以改善COVID-19病人的症狀，因此緊急生產，希望透過捐贈讓國內病人盡快使用到這項藥物，為抗疫盡一份心力。

蔡孟霖特別感謝衛福部緊急核准以及前線醫護人員的辛勞奉獻，日前已先捐贈自家生產的成人營養補給品給COVID-19專責醫院為醫護人員加油打氣。

隨著疫苗到來及施打率的增加，應該可以有抑制感染人數，但是如果有需要，友華仍會繼續進行捐贈，持續為病人健康努力。