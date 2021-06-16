友華（4120）捐贈自家生產的祛痰藥物EctrinR 痰止（Erdosteine）啟動！16日在捐贈申請專案獲衛福部緊急核准後，預計將有68家新冠肺炎專責醫療院所、近3,300位病患受惠。友華表示，首波已送達新光、振興、雙和、國軍花蓮、聯新、北榮新竹分院、長春等醫院，其他正依各醫院的作業程序進行中。

根據2020年在義大利進行的研究，觀察COVID-19住院病人在出院後，使用這項化痰藥進行一天兩次的療程，治療15天之後，明顯改善病人的生活品質和呼吸困難症狀，這項觀察研究報告並已發表於Multidisciplinary Respiratory Medicine 2020。

友華執行長蔡孟霖指出，該公司生產的祛痰藥 EctrinR痰止（Erdosteine）在國內已核准上市，屬於自費藥品，今年五月以來國內疫情升溫，病人人數一直增加，剛好國外有研究顯示這項藥物可以改善COVID-19病人的症狀，因此緊急生產，希望透過捐贈讓國內病人盡快使用到這項藥物，為抗疫盡一份心力。

蔡孟霖特別感謝衛福部緊急核准以及前線醫護人員的辛勞奉獻，日前已先捐贈自家生產的成人營養補給品給COVID-19專責醫院為醫護人員加油打氣，隨著疫苗到來及施打率的增加，應該可以有抑制感染人數，但是如果有需要，友華仍會繼續進行捐贈，持續為病人健康努力。