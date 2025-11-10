每逢秋季，許多人會發現洗髮或梳頭時掉髮變多，這其實是一種生理現象。。專家指出，因日照時間減少及身體週期變化，毛髮進入休止期而自然脫落，因此稱為「秋季掉髮」；若感到擔憂，可透過頭皮按摩、均衡飲食與正確護理改善，必要時務必尋求專業治療。

菲利普金斯利品牌總裁兼毛髮學顧問Anabel Kingsley解釋，毛髮生長週期包括成長期、衰退期與休止期；秋季日照時間縮短，會使毛髮進入休止期並自然脫落，屬於生理性落髮。

專業美髮師和沙龍老闆Samantha Cusick則指出，春季也可能出現輕微脫髮，同樣與季節轉換、荷爾蒙變化有關，通常幾週後就會恢復，若擔心落髮問題，不妨試試以下4種方法。

1、頭皮按摩

每天花5分鐘輕柔按摩頭皮，能幫助刺激頭皮血液循環，為毛囊輸送更多營養，促進毛囊健康與頭皮再生，同時也能放鬆身心、減輕壓力。

2、確保飲食均衡

頭髮和指甲一樣，屬於身體的非必需組織，當營養攝取不足時，這些部位會最先無法獲得養分。因此，每日3餐應保持營養均衡，維生素、礦物質、複合碳水化合物、蛋白質及健康脂肪都對頭髮的生長至關重要，缺一不可。

3、日常護理

為保持頭髮健康，吹乾頭髮時建議使用中低溫熱風，並與頭髮保持至少15公分的距離；擦乾頭髮時，可搭配細緻光滑的圓梳，避免拉扯，平時也盡量不要把頭髮紮太緊，以免毛囊受傷；若需要使用加熱造型工具，記得先抹上護髮產品或精華液，保護髮絲。

4、局部治療

若您正受到落髮困擾，並因此影響自信心，請不要害怕尋求專業協助。毛髮專科醫師能根據個人狀況提供合適的治療方案，幫助

頭髮再生。