林語菲日前返鄉捐贈南投縣竹山鎮公所100個防疫面罩，他表示，疫情嚴峻，南投竹山鎮屬較偏遠地區，防疫資源比起大都市還是非常缺乏，希望以小小的心意，為家鄉盡一份力，他一個多月前透過友人幫忙訂購，因為醫療物資需求量大，延至前天才收到貨，真的很感謝鎮公所工作人員辛苦的服務鎮民，希望他們能在原有的防護裝備，再多一層的保護。

林語菲去年推出首張專輯《勇敢綻放》獲好口碑，舞台劇、電台活動邀約不斷，但受疫情影響12場活動全都延期，首次參與演出的實境舞台劇被迫取消，空出來的時間，他回家陪伴父母，他幫忙家中採收茶葉、咖啡，為了確保父母安全，他還先做了快篩才回家。

他家中的耕作的茶葉、咖啡受到疫情衝擊，銷量狂掉5成，但因為不是天災，無法申請補助，只有農會補助農民1萬元，近來他開始忙種植絲瓜與菜瓜，讓產量多元化，他有感而發的說：「很心疼看到爸媽多年來辛苦的皺紋，我要更努力的照顧他們！」

返家一個多月，林語菲有感而發完成了兩首創作，也為新專輯發想，也希望能融入家鄉的山水風情，記錄生長的土地，同時更領悟到珍惜生命與把握當下，體驗無常的感受，以勇敢綻放的心出發，給大家溫暖擁抱。

林語菲化身小農，幫忙家中採收茶葉、咖啡。（菲常動人音樂提供）