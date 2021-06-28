宜蘭縣政府為了防汛，在五結鄉新增的茅仔寮、二結2座抽水站，宜蘭縣長林姿妙今天（28日）視察，要求持續加強防汛整備，以免颱風及豪雨期間造成防汛缺口。

宜蘭縣政府水利資源處表示，茅仔寮、二結抽水站在去年10月報竣完工、運轉，目前總共管理46台移動式抽水機、80條區域排水、10條縣管河川、70處閘門及19座抽水站。

雖然正逢疫情期間，但縣府為有效改善易淹水地區常年積淹情形，已陸續完成抽水站體設備更新與建置、大型移動式抽水機預布規畫及設置淹水感知器，以及時抽排預防災情發生，同時亦有專人每日巡查縣內河川、區域排水等設施。

水資處指出，除了抽水站等設施建置外，縣府輔導28個水患自主防災社區及57個村里土石流自主防災社區，也已完成汛期前整備工作，盼能發揮「自助、互救」力量，落實全民防災意識，提升社區自主防災能力。

去年10月、11月間宜蘭大雨不斷，茅仔寮抽水站提前試運轉，發揮排水的功能，更獲得行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」優等的肯定，林姿妙今天視察茅仔寮抽水站時，也肯定水資處與縣府團隊的用心。

林姿妙防汛整備與應變機制後，強調已經到了汛期，防汛挑戰接踵而來，各單位必須及早防備把可能災害降到最低，並提醒民眾，除了防疫之外也不忘防災，期盼能攜手合作順利度過各項挑戰。