長聖（6612）細胞療法再添戰略夥伴！22日宣布，與台北國泰綜合醫院合作申請，以自體樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK）治療「實體癌第四期」計劃案獲衛福部核准，該治療計畫包括大腸直腸癌、乳癌、肝癌與肺癌等重大癌症等。

長聖在國內特管辦法之細胞委託製造已分別在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的21家醫院簽訂MoU與委託製造合約提供細胞療法，原訂今年簽約19家合作醫院，已提早達成目標。

受惠細胞治療業務成長，長聖今年營運大放異彩，累計前五月營收已突破億元大關，以1.03億元，交出超越去年全年七千多萬元佳績，年成長率高達657％，法人預期，該公司上半年營運有望轉盈，正式進入獲利元年。

長聖表示，該公司已全面開始在各大醫院收治病患，北部合作醫院為亞東、國泰、中國醫藥大學新竹附設醫院；中部通過有秀傳、中附醫、亞洲大學附設醫院、中國醫藥大學北港附設醫院與光田綜合醫院。

另外，南部通過有奇美、高附醫、安南醫院；東部則有花蓮慈濟醫院等全台灣已有12家醫療機構合作特管辦法細胞療法，以提供癌症病患可接受細胞療法機會。

截至目前為止經衛福部核定67件免疫癌症治療案件中，長聖占有27件 (占所有核定項目40%)，市佔率第一。