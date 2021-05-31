出道20多年的亂彈阿翔與知名音樂人許常德，在近日台灣疫情肆虐中帶來溫暖的消息，特別邀請台語金曲歌后詹雅雯，合作推出為台南南鯤鯓代天府創作的歌曲〈咱攏是囝仔〉，這也是雙金組合亂彈阿翔、詹雅雯的首度合作，由於詹雅雯罹患帕金森氏症，加上有口腔疾病，收到邀約當時一口回絕，最後在亂彈阿翔及許常德鍥而不捨的徹夜說服後才答應。

這次合作亂彈阿翔對於詹雅雯有很多想像，希望她能別於以往的演歌式唱法，意味必須拋去唱功、拋去特色回歸初心，讓她有不小壓力，所以為幫助本就有病在身的她，錄音當天還特別買了八罐啤酒加冰塊，幫助詹雅雯分泌唾液唱歌。

近期亂彈阿翔除了擔任〈咱攏是囝仔〉的製作人，也在積極準備新節目的同時參與不少音樂計畫，目前正乖乖居家防疫的亂彈阿翔亂彈阿翔希望透過在六月下推出的〈咱攏是囝仔〉這首歌，鼓勵受疫情所苦的台灣人民，「珍惜土地、愛你現在擁有的」，並相信疫情一定會被控制。

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(中時 )