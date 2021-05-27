長年致力保存馬來西亞傳統音樂文化的沙貝琴演奏家阿蓮娜．沐塱（Alena Murang），近期隔海開直播，分享最新創作，最後還彈奏一曲〈望春風〉，獻給她想念的台灣，她表示，目前只能先隔海以音樂歌頌自然，撫慰所有因情勢所苦的人們，並盼望疫情趨緩，她能再來台演奏。

阿蓮娜表示，她曾和台灣歌手朋友戴曉君一起去部落學校，體驗5天排灣部落生活，對台灣的風景很難忘，「希望之後可以把〈望春風〉練得更好，疫情過後，和台灣觀眾分享。」

沙貝琴是婆羅洲原住民的傳統樂器，有「婆羅洲吉他」之稱，阿蓮娜出生於馬來西亞砂拉越古晉，6歲跟著長輩學習當地傳統舞蹈、沙貝琴演奏與傳統歌謠演唱，2017年參與聯合國教科文組織（UNESCO）青年論壇。

沙貝琴表示，一個不了解自身文化的人就像沒有根的樹，「我從6歲開始學習傳統歌舞，後來理解到這些藝術形式，不僅美麗，還有很多知識和價值，有自己的生命在裡面。」

除了傳統沙貝琴，阿蓮娜表示，她小時候還會用爸爸給她的吉他彈奏美國鄉村樂，並和家人一起唱歌，到了青年時期，她開始聽搖滾樂，這些樂曲成為日後創作的重要養分。

為保存消失的傳統文化，阿蓮娜使用馬來西亞快消失語言「肯亞語」（Kenyah）和「加拉畢語」（Kelabit）創作，希望能保留珍稀的南島語言，而在疫情前，她經常受邀到不同地方巡演，經常在飛機上創作，和天空很靠近，這次她也特別以天空為主題編創作品，除了使用沙貝琴，也加入其他器樂，結合當代流行搖滾編曲，讓傳統古調有了不一樣的韻味。

(中時 )