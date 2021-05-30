鹿港測站1小時的雨量，達133.5毫米，大雨等於是用「倒」的狂灌，清晨一度出現淹水，儘管大雨狂炸，北彰要解除停水短期之內仍不樂觀。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣盼好久的降雨，在30日大清晨下得超狂，鹿港測站1小時雨量還達133.5毫米，大雨等於是用「倒」的狂灌，全國10個最高瞬間降雨量，彰化就囊括8個，但炸雨彈，彰化沒有水庫集水區，要解除「供五停二」的停水還是不樂觀。

彰化縣一大清晨，鹿港公會堂及老街一帶出現淹水，因地勢低窪、排水系統老舊、靠近出海口，大雨宣洩不及，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、水資處長陳詔慶，一大早巡視淹水情形，水利署也針對彰化縣發布一級淹水警戒。彰縣府水資處一早6時起即啟動抽水站及抽水機全力運轉，鹿港老街積水一度達35公分，7時30分開始雨勢漸小，8時30分大致退去。

縣長王惠美除了呼籲注意豪大雨警戒，居家、附近店家的排水孔、垃圾也要記得一起清除，並表示因應這波梅雨鋒面，大型移動式抽水機65台，53台已預佈沿海易淹水地區，目前鹿港芳苑地區運作中10台，其餘待命中，另有12台備用可緊急調度因應。

總算下雨了，但對於水情的幫助還要再觀察，自來水公司第11區處表示，19日全國會議已經定調，6月1日起實施「供5停2」加強版，北彰化甲乙兩分區民生用水，2天停水延長為2天又8小時，除非31日以前水庫能進帳超過100毫米，才會解除加強版。

自來水第11區處處長曾良琳表示，目前雨量未明顯降在鯉魚潭等水庫集水區，還得明天再等等看，是否能夠先解除加強版，至於「供五停二」，恐怕還得維持一段時日，目前還看不到恢復正常供水的時間表。

(中時 )