會考補考中午用餐也為考生統一準備用餐隔板，避免飛沫或接觸傳染。（新北市教育局提供）

教育局表示，會考補考比照正式考試防疫措施，並提醒考生考試結束立刻回家勿在外逗留。（新北市教育局提供）

國中會考已在上月15日、16日落幕，當時新北市有111名考生因被匡列為居家隔離與居家檢疫對象，導致會考缺考，新北市今起連續2天在樹林高中、三重高中辦理會考補考，首日有4人缺考，整體到考率約96.4％，無違規事件；由於疫情嚴峻，監試人員身著全套防護衣、防護面罩上陣，可謂「壓力最大」的一次考試。

新北市教育局表示，新北會考補考2考場位於樹林高中及三重高中，共38間試場（不含預備試場），共111人參與考試、4人缺考，整體到考率約96.4％，今日考試順利完成，皆無違規事件。

新北市教育局表示，會考補考除了比照正式考試防疫措施，全程戴口罩、不開放陪考、進入考場前全面量體溫並加強消毒外，考場全面採行「第二類備用試場」，每間試場僅安排3名考生，並加大座位間隔，試場內每扇窗戶各開啟10公分加強通風。

新北市教育局指出，這次補考規畫第二份難易度相同的試題本，考生後續以補考成績參加入學管道時，當能力達到各校錄取標準時，將以「外加名額」方式增額錄取，不影響其他考生權益。

新北考區主任委員鶯歌工商校長孔令文表示，本次會考補考以最嚴謹的態度進行考試相關防疫工作準備，規畫休息區、紅外線體溫量測儀、體溫量測出入動線、家長接送區，中午用餐也為考生統一準備用餐隔板，避免飛沫或接觸傳染，並提供噴霧酒精、洗手乳或肥皂供考生使用，預防病毒、細菌入口，以期所有應試的考生都能做最好的準備，讓家長放心、考生安心應試。

教育局表示，因應疫情已請考場學校規劃考試結束後的家長接送與考生人流分流動線，並提醒考生考試結束立刻回家勿在外逗留。明日是會考補考的最後一天，將進行自然、英語（閱讀）及英語（聽力）3科測驗；第1節於8時20分開始，全部考試於中午12時30分結束。

(中時 )