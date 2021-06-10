台中公園水池驚見男浮屍 警消全套防護裝備上陣打撈 13:422021/06/10 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中公園水池驚見男浮屍，警消全套防護裝備上陣打撈。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日全台連續出現多例民眾死亡後檢驗出確診案例，讓國人人心惶惶。台中市台中公園在中午12點多，有民眾發現公園湖內水面出現一具男性浮屍，但警方到場後，也不敢貿然打撈，正穿起全套防護裝備進行打撈中，目前尚無法得知男身分。警方也將調閱公園周邊監視器，釐清男子進入公園動線及死亡原因。 守護端午連假 台中加裝防疫消毒門 小黃運將浮屍淡水河驗出確診 8警採檢結果出爐 (中時新聞網) #打撈 #台中公園 #浮屍 #防護裝備 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣號召企業抗疫 捐4座工研院正壓檢疫亭 13:432021/06/09 生活 學校工作人員協助施打疫苗卻未事先防護 教育局：儘速安排接種 15:112021/06/10 生活 壹電視攝影師廁所猝死確診 內湖23警快篩結果出爐 10:052021/06/09 社會 台中警友捐警160萬元添購防疫物資 12:502021/06/10 寶島 大台南警察之友會警察節前夕送暖 捐贈加菜金30萬元和5000副防護面罩 17:502021/06/09 寶島 BMW過彎失速自撞 駕駛夾車內2小時從清醒漸無呼吸身亡 09:082021/06/10 社會 市議員謝明源捐防疫100箱酒精 替第一線警消打氣 08:392021/06/10 生活 市議員籲台中近10萬移工應整合快篩 市府：神岡、豐洲已設置快篩站 09:502021/06/10 生活 3級警戒再延長 中市觀光場域及活動暫停至6／28 12:152021/06/09 生活 2女碧潭踩天鵝船人間蒸發 留6個字紙條嚇壞船東 14:572021/06/10 社會 苗栗淪為疫情重災區 各界捐助防疫物資紛紛到來 16:162021/06/09 寶島 社會熱門新聞 6年輕人抓2母雞1公雞烤來吃進法院 養雞嬤1句話救援成功 - 社會 破紀錄！富二代夫妻開600萬瑪莎拉蒂運毒 豪宅9687萬現金全沒收 - 社會 火辣SWAG女優好眼熟 他付費解鎖驚覺是「表姊」 - 社會 汐止16惡煞為少女出氣 持西瓜刀闖超商砍斷無辜男手掌 - 社會 新北汐止斷掌案 惡少砍人驚悚影片流出 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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