近日全台連續出現多例民眾死亡後檢驗出確診案例，讓國人人心惶惶。台中市台中公園在中午12點多，有民眾發現公園湖內水面出現一具男性浮屍，但警方到場後，也不敢貿然打撈，正穿起全套防護裝備進行打撈中，目前尚無法得知男身分。警方也將調閱公園周邊監視器，釐清男子進入公園動線及死亡原因。

(中時新聞網)