苗栗縣長徐耀昌15早上特別前去關心施打疫苗長者情況。（謝明俊攝）

長者害怕打針，在針頭注入剎那，忍不住閉眼鎖眉。（謝明俊攝）

頭份市衛生所替長者施打疫苗首日情況相當熱烈，許多不良於行的長者都踴躍到場。（謝明俊攝）

15日正值警察節，苗栗縣警局頭份分局派員警在場協助行動不便老人，場景相當感人。（謝明俊攝）

苗栗縣從15日上午開始，替85歲以上的長者施打AZ疫苗，各地施打點的施打情況相當熱烈，全縣共有12535名符合施打資格長者，報名想施打者超過8成，首日施打完成3千人，苗栗市還特別延長施打時間至晚上8點，頭份特別選在豪華餐廳舉行，避免老人遭受烈日曝曬之苦。而施打首日，頭份傳出有1名長者打後手部出現嚴重瘀斑，已送醫救治中。

苗栗縣從15日上午8點開始為全縣12535名85歲以上長者施打AZ疫苗，頭份市衛生所選擇施打地點，是縣議員張淑芬所經營的豪華大型餐廳，由於疫情升級至第3級警戒後，餐廳宣布停業，張淑芬為了體恤老人家免受日曬雨淋之苦，主動向衛生所表示可以出借大宴會廳，供作長者施打疫苗場所，頭份市長羅雪珠及頭份衛生所主任徐春仕非常感激張淑芬的全力支持。

15日一早就有許多長輩在家人陪同下，來到餐廳接受施打，由於餐廳旁道路寬敞，家人可以載送長輩至門口進入，免去老人家進出不便，餐廳內空調冷氣全開，讓長輩及穿著防護衣醫護人員有更好的環境。

苗栗縣長徐耀昌一早特別前往慰問施打疫苗的長輩們，縣警局並派員在場服務單身行動不便的長者，長輩們首次在有空調冷氣的大型餐廳內打疫苗，感到非常窩心。另外，針對不便上下車的長輩，現場醫護人員還有準備車旁施打裝備，讓多位長輩直接坐在車上施打。

苗栗市衛生所為了讓長輩盡快完成接種，特別與苗栗市長邱鎮軍研議延長施打時間至晚間8點，施打現場並準備大型電風扇，替長輩散熱，以防身體不適。

施打首日，頭份市有1名長者打完在場留觀半個小時未出現異狀後先行回家，但至下午手部出現嚴重瘀斑，家人發現後已緊急送往頭份為恭醫院檢查診療。