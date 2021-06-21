新竹市政府此次規畫的「孕婦疫苗施打計畫」將於新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」作業，並採「宇美町2.0」改良打法。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為照顧孕婦健康同時讓有實質參與防疫工作的鄰長優先接種疫苗，新竹市政府已完成1139位孕婦及2212位鄰長的造冊，同時向中央建議在下波優先施打；另外新竹市1908位77歲以上長者，也將於22日開打。

林智堅表示，此次規畫的「孕婦疫苗施打計畫」將於新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」作業，並採「宇美町2.0」改良打法，孕婦施打後能在原位休息，減少走動的勞累。

林智堅今天上午特別至體育館疫苗施打站了解相關整備工作，包括座椅間維持社交距離，且保留通道讓施打人員通行。

他說，市府已完成為全市1139位孕婦造冊，施打作業現場也將邀請專業婦產科醫師團隊加入防疫新竹隊，包括台大、馬偕、國泰婦產科醫師都會進駐疫苗施打站，在場為孕婦提供問診、諮詢。

林智堅指出，竹市78歲以上長輩接種率已達65％，而本月17日獲配的5900劑疫苗，還剩1000多劑，明起也將開放77歲以上長輩施打疫苗，共計將通知1908人，今起已由里鄰長發送通知書。

另外，全市有2212位鄰長協助疫苗接種通知等實質防疫工作，也已造冊完畢，這次與孕婦一樣列入優先公費施打對象，並都已爭取中央同意中，只要中央點頭列入，地方有疫苗就可馬上施打。

此外，因應台北農產運銷公司群聚感染擴大，全市12處公有市場再次作全面大消毒，並持續加強市場防疫及清消工作，同時稽查未戴口罩情事，呼籲民眾務必配合市場分流、遵守防疫措施。